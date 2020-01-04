Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor

Irak'ta, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Bağdat’ta düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katılıyor.

Iraklılar, sabah saatlerinden itibaren Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başlamıştı.