Suriye ordusu, İdlib gerilimi azaltma bölgesi yakınındaki köyü ele geçirdi

Rus gazetecilere açıklamalarda bulunan Suriye ordusundan Albay Munzer Daşer, "Militanlar, köylerimizi ve kentlerimizi vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde canlı bomba saldırıları düzenleme girişiminde bulundular. Tüm saldırılar başarıyla püskürtüldü" dedi.

Daşer, İdlib gerilimi azaltma bölgesine 45 kilometre mesafedeki Et-Tah köyünü militanlardan tümüyle temizlediklerini belirtti.

Daşer ayrıca, militanların geri çekilirken bıraktıkları ve aralarında bomba yüklü bir aracın da bulunduğu silah ve mühimmatları Rus gazetecilere gösterdi.