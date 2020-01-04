NATO, Irak eğitim misyonunun faaliyetlerini askıya aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin bölgedeki süreçler üzerindeki etkileri devam ediyor.

NATO Genel Merkezi'nden bir kaynağın Rus basınına yaptığı açıklamaya göre İttifak, Irak ordusu için personel yetiştirdiği eğitim misyonunun faaliyetlerini askıya aldı.