İran Dışişleri Bakanı Zarif: Tahran bölgede gerilim istemiyor

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani'yle telefon görüşmesi yaptı.

Zarif, görüşmesi sırasında "İran, bölgede gerilim istemiyor, bölge dışı güçlerin varlığı ve müdahalesi, istikrarsızlığa, güvenliğin azalmasına ve gerilimin tırmanmasına yol açar" dedi.

Süleymani'ye yönelik suikastı 'terör saldırısı' olarak niteleyen Zarif, ABD'nin eylemlerinin sonuçlarından sorumlu olacağını vurguladı.

El-Sani de, Irak'ta yaşanan söz konusu gelişmenin ardından gerilimin düşürülmesi için barışçıl bir yol bulunması gerektiğini belirtti.

Lavrov'dan Zarif'e baş sağlığı

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı, Zarif'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

"Cevad Zarif ve Sergey Lavrov, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası bölgedeki ve dünyadaki durumu istişare etti" denen açıklamaya göre Lavrov, İranlı generalin öldürülmesi nedeniyle mevkidaşına baş sağlığı temennisinde bulundu.