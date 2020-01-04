Kerbela'da yüzbinler İranlı General Süleymani'yi uğurluyor

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cenazesi, Bağdat'ta bugün Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de katılımıyla düzenlenen törenin ardından Kerbela kentine getirildi.

Medyaya yansıyan bilgilere göre Süleymani'yi uğurlamak için törene katılan yüzbinlerce kişi, İran bayrakları taşıyarak, 'Ben Süleymani'yim' sloganları attı.

Kerbela'daki cenaze töreninin ardından cenaze, Necef'e götürülecek.