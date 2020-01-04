Irak'ta ABD'nin diplomatik ve askeri temsilcilikleri hedef alındı: Büyükelçilik binasına ve askeri üsse füzeli saldırı

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı.

Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

Yeşil Bölge yakınlarındaki Cedriye mahallesinde füzelerin isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

​BBC muhabiri Nafiseh Kohnavard, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin füze saldırısına hedef olduğunu bildirdi. Sky News Arabia ise, Yeşil Bölge'ye bir füzenin isabet ettiğini ve büyükeçiliğe giden yolun bu nedenle girişlere kapatıldığını söyledi. Reuters da görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde Bağdat'ta iki patlama duyulduğunu ancak sebebinin henüz belli olmadığını belirtti.

One of the rockets fired at the Green Zone in Baghdad fell short and hit a house #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/UZqG19j8sV — CNW (@ConflictsW) January 4, 2020

​Patlama sesleri duyulduğu esnada Bağdat semalarında ABD helikopterleri görüldü.

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/vHVwADTjQW — Dilsedesh (@Dilsedesh) January 4, 2020

​Irak'taki en büyük askeri üsse füzeli saldırı

Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

El Arabiya televizyonunun aktardığına göre Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde ABD’li askerler tarafından kullanılan Balad Hava Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Habere göre üssün içinde Katyuşa tipi iki füze infilak etti.

Daha önce Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında Bağdat’taki yabancı diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu yeşil bölgede ilk patlamanın ardından bir patlama daha olduğunu aktarmıştı.