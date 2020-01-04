Irak Hizbullahı'ndan Irak güvenlik güçlerine uyarı: Pazar gününden itibaren ABD üslerinden uzak durun

Irak'ta faaliyet gösteren Ketaib Hizbullah isimli Şii grup, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle tırmanan gerginliğe işaret ederek, Irak güvenlik güçlerini pazar gününden itibaren ülkedeki ABD üslerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Irak Hizbullahı olarak da bilinen Ketaib Hizbullah'tan yapılan açıklama, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına ve Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne düzenlenen füzeli saldırının hemen ardından geldi.

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