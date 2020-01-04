Irak'ta bir gün içerisinde 5. saldırı: Musul'da ABD askerlerinin bulunduğu üsse havan saldırısı

Gün içerisinde daha önce de ABD Büyükelçilik binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye, Salahaddin vilayetindeki Balad askeri üssüne, Bağdat'taki eski Cumhurbaşkanlığı binasına ve Cediriye mahallesine saldırı düzenlenmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Irak'ın Ninova vilayetindeki Musul kentinde bulunan Kindi askeri üssüne havan toplarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Üste ABD askerleri bulunuyor.
Gün içerisinde daha önce de ABD Büyükelçilik binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye, Salahaddin vilayetindeki Balad askeri üssüne, Bağdat'taki eski Cumhurbaşkanlığı binasına ve Cediriye mahallesine saldırı düzenlenmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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