Kasım Süleymani'nin cenazesi İran'a getirildi

Kasım Süleymani'nin cenazesi dün Irak'ta düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere bugün ülkesi İran'a getirildi. Ahvaz kentindeki havalimanına gelen siyahlar içindeki binlerce kişi Süleymani'nin cenazesini karşıladı.

İran'da muhafazakârlara yakınlığıyla bilinen 'mashreghnews' haber sitesinin, Süleymani'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamadan aktardığına göre, İranlı komutan için Tahran Üniversitesi'nde dini lider Ali Hamaney'in de katılacağı bir tören yapılacak. Bu törenin ardından cenaze defnedilmek üzere Süleymani'nin memleketi Kirman'a nakledilecek.

Kasımi'nin yanı sıra yaşamını yitiren Haşdi Şabi komutanı Abdülmehdi el Mühendis ve konvoydaki diğer Haşdi Şabi üyeleri için ilk tören dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenmişti. Binlerce kişinin katıldığı törende sık sık 'ABD'ye ölüm' ve 'İntikam' sloganları atılmıştı.

Ancak ABD'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Süleymani’nin cenazesinin Amerikan markası pickup ile taşınması ise sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok kişi buna tepki göstermişti.