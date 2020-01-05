Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin Libya tezkeresine kınama

Suudi Arabistan, Türkiye'nin 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Libya kararını ihlal eden' ve 'ülkedeki krizin çözümüne yönelik uluslararası çabaları baltalayan' Libya'ya asker gönderme kararını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve resmi haber ajansı SPA'nın yayınladığı açıklamada; TBMM'den geçen Libya tezkeresine işaret edilerek, Türkiye'nin ‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Libya kararını ihlal eden’ ve ülkedeki krizin çözümüne yönelik uluslararası çabaları baltalayan Libya’ya asker gönderme kararının kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, “T ürkiye'nin bu hamlesi, Libya'nın güvenlik ve istikrarı, aynı zamanda Arap ülkelerinin ve bölgenin güvenliği için tehdit oluşturuyor, zira uluslararası anlaşmaları ve ilkeleri açıkça ihlal eden bu karar, bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) geçen yıl sonu Halife Hafter güçleri Trablus’a doğru ilerlerken Türkiye'den resmi olarak askeri yardım talebinde bulunmuştu. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi geçen Perşembe TBMM'de kabul edilmişti.

Çoğu Arap ülkesi, Türkiye'nin Libya çatışmasına olası askeri müdahalesine katiyetle karşı çıkıyor.