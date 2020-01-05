Irak Başbakanı: ABD, saldırıya birkaç dakika kala bilgi verdi

ABD’nin İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldüğü saldırıya birkaç dakika kala Bağdat’a bilgi verdiğini belirten Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, saldırıya onay vermemelerine rağmen ABD’nin planını hayata geçirdiğini kaydetti.

Al Arabiya televizyonunun aktardığına göre Abdülmehdi, Irak parlamentosunda ABD askerlerinin çekilmesi için düzenlenen acil oturumda, Washington yetkililerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in öldürüldüğü saldırıdan birkaç dakika önce aradığını ve bu konuda uyarıda bulunduğunu söyledi. Başbakan, saldırıya onay vermediklerini kaydetti.

Haberde ayrıca Irak Dışişleri Bakanlığı’nın, saldırıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’ne başvurarak ABD’yi şikayet edeceklerini bildirdi.