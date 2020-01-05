ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, Ketaib Hizbullah örgütünün koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu üsleri hedef aldığı hatırlatılarak, önceliklerinin IŞİD ile mücadele eden koalisyon personelini korumak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda tamamen koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu üsleri korumaya odaklandık. Bu da bizim ortaklarımızın eğitim faaliyetlerini yürütme ve IŞİD ile mücadelede onlara destek verme konusunda kapasitemizi sınırlandırmıştır. Bu yüzden gözden geçirmek üzere tüm faaliyetlerimizi askıya aldık." ifadelerine yer verildi.

Koalisyonun Irak halkının ve hükümetinin güçlü bir ortağı olduğu belitilen açıklamada, tüm dikkatlerini IŞİD ile mücadeleye tekrar çevirmeye hazır oldukları ifade edildi.

ABD-İran gerilimi

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda Amerikan askeri yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık Şii milisler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önündeki Şii milislerin dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.