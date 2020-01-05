Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama sesleri: 'Çok sayıda roket düştü'

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda yabancı temsilciliğin yer aldığı Yeşil Bölge'de güçlü patlama seslerinin duyulduğu ve uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre Yeşil Bölge'nin ABD Büyükelçilik binasına yakın bir bölgesine çok sayıda roket düştü.