ABD'li üst düzey yetkili: İran'daki füze güçleri alarm durumuna geçti

Reuters'a konuşan bir ABD'li üst düzey yetkili, İran'da ülke çapındaki füze güçlerinin alarm durumuna geçtiğini söyleyerek Washington'un bu hareketlenmeleri takip ettiğini belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD'li bir üst düzey yetkili, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'da ülke çapındaki füze güçlerinin alarm durumuna geçirildiğini söyledi.

Habere göre söz konusu yetkili, İran güçlerinin alarma geçirilmesinin sebebinin savunma amaçlı olup olmadığının kesin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şu açık ki, yüksek alarm durumuna geçtiler. Bu alarm durumunun savunma amacıyla daha iyi hazırlanmak için mi yoksa saldırıya hazırlık için mi olduğu şu an için belirsiz."

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz, (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey, İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.