Süleymani için Tahran'da tören: Hamaney gözyaşlarına boğuldu, on binler intikam sloganları attı

ABD saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen cenaze törenine katılan on binlerce kişi intikam sloganları atarken, Süleymani’nin 'manevi babası' olarak görülen dini lider Hamaney de gözyaşlarına boğuldu.

ABD saldırısı sonucu yaşamını yitiren İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için ülkesinde düzenlenen törenler bugün ikinci gününde başkent Tahran’da devam ediyor.

Süleymani için düzenlenen cenaze törenine İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve Devrim Muhafızları’nın neredeyse tamamı katıldı. On binlerce kişi de Süleymani'nin cenaze töreni için toplanırken, kalabalıktan sık sık intikam sloganları yükseldi.

Cenaze töreninde tabutun önünde duran ve Süleymani'nin 'manevi babası' olarak görülen Hamaney'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Iran's spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei prays for Lt-Gen Qassem Soleimani at a funeral ceremony in Tehran University. The event is being broadcast live on several TV channels pic.twitter.com/7IGdmwtndO — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 6, 2020

Süleymani'nin kızı: ABD ve İsrail'i kara günler bekliyor

Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen törende İranlılara hitap eden Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, babasının ‘şehitliğinin ABD ve İsrail’e kara günler getireceğini’ söyledi.

Babasını ve Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’i öldürerek İran ile Irak’ın arasını bozmayı amaçlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ‘şeytanca planının suya düştüğünü savunan’ Zeynep Süleymani, “Çılgın Trump, cahilliğin bir sembolü ve Siyonistlerin elinde bir oyuncak. Babamın şehitliğiyle her şeyin bittiğini düşünme” ifadelerini kullandı.

Soleimani's daughter Zeinab addressed Donald Trump at the ceremony: "Crazy Trump is a symbol of ignorance and he is a toy in the hands of Zionists. You should not think that everything ends with my father's martyrdom." She also echoed Iranian leaders' threats of revenge pic.twitter.com/TWAMYGoEih — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 6, 2020

Kasım Süleymani için ilk tören yaşamını yitirdiği Irak’ta Kerbela ve Necef kentlerinde düzenlenmiş, cenazesi daha sonra ülkesi İran’a getirilmişti. Dün de İran’ın Ahvaz ve Meşhed kentlerinde düzenlenen törenlere katılan on binlerce kişi komutanı uğurlamıştı.

Tahran’ın ardından Kum kentine götürülecek Süleymani'nin, yarın doğduğu kent olan Kirman’da toprağa verilmesi bekleniyor.