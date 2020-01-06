İran'dan ABD'ye ikinci Vietnam tehdidi

El-Alam televizyonunun haberine göre, ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İranlı General Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılan Velayeti, yaptığı konuşmada ABD'ye sert bir mesaj gönderdi.

ABD'nin Ortadoğu'daki güçlerini çekmemesi halinde pişman olacağı uyarısında bulunan Velayeti, "ABD, Süleymani'yi öldürerek büyük bir aptallık yaptı ve artık Washington, 'ikinci Vietnam' ile karşı karşıya kalacak" dedi.

'Rusya-İran ittifakının kilit unsuruydu'

Velayeti, Süleymani'nin Rusya-İran ittifakının kilit unsuru olduğunun da altını çizdi.