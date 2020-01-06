Irak Başbakanı: Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın Çin'in Bağdat Büyükelçisi Chang Taw'u kabul ettiği belirtilerek, görüşmede ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Abdulmehdi, görüşmede "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak" ifadelerini kullandı.

Çin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dünya platformlarında Irak'a desteğinden dolayı teşekkürlerini ileten Abdulmehdi, ülkesinin IŞİD ile yürüttüğü mücadelede ABD'nin destek verdiğini hatırlatarak, Irak'ın herhangi bir çekişmede taraf olmak istemediğini ve topraklarının hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.

ABD askerlerinin ülkedeki varlığının Irak’ın aldığı karar doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çeken Abdulmehdi, söz konusu askerlerin çekilmesinin de yine Irak’ın alacağı bir karara bağlı olduğunu belirterek, "Güçlü bir Irak, ABD’nin çıkarına olacaktır" dedi.