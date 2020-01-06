İran'da Trump'ın başına 80 milyon dolar ödül

Irak'taki bir ABD saldırısında yaşamını yitiren İranlı komutan Kasım Süleymani için ülkenin Meşhed kentinde düzenlenen cenaze töreninde ismi bilinmeyen bir konuşmacı, ABD Başkanı Trump'ın başına 80 milyon dolar ödül koyduklarını duyurdu. Görüntüler İran devlet televizyonunda yer buldu.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani için Meşhed kentinde düzenlenen cenaze töreninde kalabalığa konuşan ve ismi bilinmeyen bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın başına 80 milyon dolar ödül koyulduğunu duyurdu.

Al Arabiya'nın haberine göre İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında konuşmacı, kalabalığa her İranlı 1 dolara denk düşerse toplamın 80 milyon dolara eşit olacağını söyledi.

Konuşmacı, "Ve bu 80 milyon doları kendi adımıza, devrimimizin büyük şahsiyetinin öldürülmesini emreden şahsın başını getiren kişilere bir hediye olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bize bu sarı saçlı delinin başını getirene büyük İran ulusu adına 80 milyon dolar vereceğiz" diyen konuşmacı, kalabalığa "Kabul ediyorsanız söyleyin" diye seslendi.