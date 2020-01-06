İran'da Trump'ın başına 80 milyon dolar ödül

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani için Meşhed kentinde düzenlenen cenaze töreninde kalabalığa konuşan ve ismi bilinmeyen bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın başına 80 milyon dolar ödül koyulduğunu duyurdu.
Al Arabiya'nın haberine göre İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında konuşmacı, kalabalığa her İranlı 1 dolara denk düşerse toplamın 80 milyon dolara eşit olacağını söyledi.
Konuşmacı, "Ve bu 80 milyon doları kendi adımıza, devrimimizin büyük şahsiyetinin öldürülmesini emreden şahsın başını getiren kişilere bir hediye olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"Bize bu sarı saçlı delinin başını getirene büyük İran ulusu adına 80 milyon dolar vereceğiz" diyen konuşmacı, kalabalığa "Kabul ediyorsanız söyleyin" diye seslendi.
OMG! Iran's regime just announced an $80 million bounty for anyone who brings the head of @realDonaldTrump for killing Soleimani.— M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) January 5, 2020
PS: Iran's ppl however are overjoyed at Soleimani's death. As the #IranProtests have shown, they long for an end to the mullahs' tyranny #FreeIran2020 pic.twitter.com/uB3zOG5EKA
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