'ABD güçleri, Iraklı yetkilileri ülkeden çıkma konusunda bilgilendirdi'

Irak parlamentosunun geçen gün yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkması yönünde karar almasının ardından ABD güçlerinin ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladığı bildirildi.

AFP'nin aktardığına göre ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Tuğgeneral William Seely, Irak müşterek operasyon komutanlığına bu yönde bir mektup gönderdi.

Mektupta, koalisyon güçlerinin Irak'ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler alacağı ve bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacağı kaydedildi.

Diğer yandan mektupta, ABD öncülüğündeki koalisyonun, süreci önümüzdeki günlerde ve haftalarda hayata geçireceği belirtildi.

'Irak'ın egemenliğine saygı' vurgusu

Mektupta çekilmenin Irak'ın egemenliğine saygı göstergesi olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, mektubun gerçek ya da sahte olduğunun henüz doğrulanamayacağı kaydedildi.

#واشنطن — وزارة الدفاع: لا يمكننا تأكيد صحة رسالة الجيش الأميركي بشأن الانسحاب من العراق — الحدث (@AlHadath) January 6, 2020

ABD ve Iraklı yetkililer mektubun gerçek olduğunu ve teslim edildiğini doğruladı.