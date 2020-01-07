Irak Başbakanı: ABD ordusundan mektup aldık

ABD ordusundan Irak'tan çekileceklerine dair mektup aldıklarını söyleyen Abdulmehdi, mektubun İngilizce ve Arapça versiyonlarında farklılıklar olduğunu bu nedenle durumun netleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık" dedi.
ABD ordusundan Irak'tan çekileceklerine dair mektup aldıklarını söyleyen Abdulmehdi, mektubun İngilizce ve Arapça versiyonlarında farklılıklar olduğunu bu nedenle durumun netleştirilmesi gerektiğini belirtti.
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