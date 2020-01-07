Putin ile Esad, Şam’ı gezdi, Emevi Camii ve Aziz Meryem Katedrali’ni ziyaret etti

Esad'ın eşliğinde Şam'da eski şehri gezen Putin, en kadim camilerden Emevi Camii’ni ve en eski Rum Ortodoks kiliselerinden birini ziyaret edip hediyeler takdim etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile birlikte Şam’ın eski şehir kısmını dolaştı, en kadim camilerden Emevi Camii ve en eski Rum Ortodoks kiliselerinden birinde incelemelerde bulundu.

Savunma bakanları eşliğinde

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, iki ülke liderine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriyeli mevkidaşı Ali Eyyüb’un eşlik ettiği belirtildi.

Vaftizci Yahya’nın mezarına saygı

Şam’ın merkezini gezdikten sonra Emevi Camii’ne giren Putin, burada bulunan Vaftizci Yahya’nın mezarını inceledi. Rus lider, caminin hatıra defterine bir yazı da bıraktı.

Путин и Асад прогулялись по Дамаску, посетили православный храм и гробницу Иоанна Крестителя pic.twitter.com/h9qUe9APRX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020

Aziz Meryem İkonu hediyesi

Putin ayrıca Ortodoks dünyasının bugün kutladığı Noel bayramı vesilesiyle Şam’ın yoğunlukla Hıristiyanların yaşadığı mahalle olan Bab Tuma’daki Aziz Meryem Katedrali’ni ziyaret ederek Aziz Meryem İkonu’nu hediye etti.

© AFP 2019 / SYRIAN PRESIDENCY TELEGRAM PAGE Esad ile misafir ettiği Putin, Şam'daki en eski Rum Ortodoks kiliselerinden biri olan Meryemiye Katedrali'ni Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazici eşliğinde gezdi

Emevi Camii'ne de 17. yüzyıldan kalma Kuran hediye etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Emevi Camii’ne 17. yüzyıla ait Kuran hediye ettiğini belirtti.

Rus liderin Aziz Meryem Katedrali’nde Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği X. Yuhanna Yazici ile görüştüğünü belirten Peskov, şu sohbeti aktardı:

"Patrik, Putin ile sohbet sırasında, Suriye’de Hıristiyanlarla Müslümanların barış ve huzur içinde birlikte yaşadığını ve tamamen eşit haklara sahip olduğunu söyledi. X. Yuhanna Yazici 'Rus askerlerin yardımı olmasaydı bu kilisenin yerinde şimdi terörist elebaşı Ebubekir el-Bağdadi veya başka bir militan lideri olurdu' vurgusu yaptı."

'Putin'in güvenliği Rus askerler tarafından sağlandı'

Rusya Devlet Başkanı'nın güvenliğini sağlama konusunda Rus askerlerden yardım alındığını belirten Peskov, “Rusya liderini taşıyan uçağın Şam Havalimanı’na yaklaştığı anda güvenliği Su tipi Rus askeri uçaklar tarafından sağlandı" diye ekledi.