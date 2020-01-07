Putin, terörle mücadeledeki Rusya-Suriye işbirliğini övdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Suriye ortak eylemlerinin en tehlikeli terörist liderlerini yok etmeye yardımcı olduğunu belirterek, "Geçen bir yıl içinde çok şey yapıldı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Şam’ı ziyaret ederek Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüştü. Görüşmenin görüntüleri, Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yayınlandı.

Putin, "Geçen bir yıl içinde çok şey yapıldı. Askeri polis, Golan Tepeleri, Palmira ve Halep’te başarıyla hareket etti. Rusya Hava Uzay Kuvvetleri pilotları keşif uçuşları gerçekleştiriyor ve Suriye ordusuna hava desteği sağlıyor. Ortak eylemler, en tehlikeli elebaşları yok etmeye yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Rus askerinin Yeni Yıl ve Noel’ini kutlayan Putin, “Tüm görevler, özel hareket güçleri tarafından başarıyla yerine getiriliyor. Deniz Kuvvetleri kadrosu, Suriye kıyılarında Rusya’nın ulusal çıkarlarını başarıyla savunmaya devam ediyor” dedi.

Rus ve Suriyeli askerlere, görevlerini özenle yerine getirdikleri için teşekkür eden Putin, Suriye’deki Rus askerlerin sadece Suriye halkını terör örgütleri ve çetelerden kurtarma görevini değil, aynı zamanda terörist ve militanların Rusya ve komşu ülkelere sızmasını önleyerek kendi evlerini koruduklarını kaydetti.

Putin, “Ama ülkenin kuzeyi, doğusu ve kuzeybatısında olsun, daha çok sorun var” diye kaydetti.

«Спасибо!» Асад поблагодарил Путина на русском pic.twitter.com/tRqxHfE7vj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, görüşme sonunda Putin’e Rusça teşekkür etti.