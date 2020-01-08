Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı

Irak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne 9 balistik füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Al Arabiya kanalının aktardığına göre Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenlendi.

Sky News kanalına konuşan bir kaynak, saldırıda 9 füzenin kullanıldığı bilgisini verdi.

مصدر أمني عراقي: استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق ب 9 صواريخ — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) January 7, 2020

Foreign Policy muhabiri Siavash Fallahpour, saldırının İran topraklarından değil, Irak sınırları içinden yapıldığını bildirdi.

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.

🔴 التلفزيون الإيراني: أول رد انتقامي صاروخي من الحرس على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) January 7, 2020

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıya dair görüntüler yayınladı.

🎥 آغاز انتقام سخت ایران از آمریکا/ لحظه شلیک موشک‌های ایرانی به سمت پایگاه آمریکایی عین الاسد pic.twitter.com/AVkXuozPTy — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

​Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, yaptığı açıklamada Ayn el-Esad üssüne 6'dan fazla füzeyle saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

الولايات المتحدة: مسؤول كبير في البنتاغون: قاعدة عين الأسد في العراق تعرّضت لهجوم بـ 6 صواريخ ولم يعرف إن كان هناك أية إصابات — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) January 7, 2020

​Al Hadath kanalının ulaştığı kaynaklar, Ayn el-Esad üssü çevresinde helikopter uçuşlarının yaşandığını bildirdi.

Al Arabiya kanalı, saldırının Irak Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

حسابات إيرانية تقول إن كتائب حزب الله العراقي بدأت بإطلاق قذائف على قاعدة عين الأسد #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 7, 2020

​Ayn el-Esad üssüne yönelik saldırının ardından Erbil'de de patlama seslerinin duyulduğu bildirilse de iddialar yerel medya tarafından yalanladı.

#العراق — مصدر كردي: مطار أربيل لم يستهدف بالقصف الصاروخي — الحدث (@AlHadath) January 7, 2020

ABD'li bir askeri yetkili, yalnızca Ayn el-Esad'ın değil, Irak topraklarındaki tüm Amerikan üslerinin ateş altında olduğu bilgisini verdi.

From senior US military source in Iraq:

“Under missile attack from Iran. These are either cruise missiles or short range ballistic missiles. All over the country.” — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) January 7, 2020

Yetkili, ABD üslerinin kısa menzilli balistik füzeler ve seyir füzeleriyle vurulduğunu söyledi.

​İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerden İran'a bir saldırı olursa yanıt vereceğiz. Askerlerinizin hayatını korumak istiyorsanız geri çağırın" ifadeleri yer aldı.

#BREAKING: #Iran IRGC statement:

"We warn all allied countries of the US that if attacks are launched from bases in their countries on Iran, they will be a target of military retaliation."#AlAssadBase #Iraq — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 7, 2020

Beyaz Saray'ın açıklamasında da "Irak'taki tesislere yönelik saldırılardan haberdarız. Başkan Trump bilgi aldı ve konuyu yakından takip ediyor" denildi.

Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Irak'taki iki ABD üssü İran tarafından 12'den fazla balistik füzeyle vuruldu. Kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıyoruz" bilgisi verildi.

İran medyası, ABD üslerine yönelik saldırının ikinci aşamasının başladığını bildirdi.

Vurulan Ayn el-Esad üssü, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından Şükran Günü'nde ziyaret edilmişti.

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