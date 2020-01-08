Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.