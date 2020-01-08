İran'ın saldırısının ardından Hamaney'den ilk açıklama: Dün gece Amerikalılara bir tokat attık

Ayetullah Ali Hamaney, 'manevi oğlu' olarak anılan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı misilleme saldırının ardından ulusa sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçti. Hamaney, "Dün gece onların (Amerikalıların) yüzüne bir tokat attık ama askeri operasyon yeterli değil" dedi.

Hamaney, şu ifadeleri kullandı; "Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz. Bugün de insanlar bunu gördü. İran’daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor."

'Süleymani cesur bir adamdı'

Sözü Kasım Süleymani 'ye getiren Hamaney, "Onun şahsiyetine ilişkin çok şey söylendi. Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cennette bulunmakta. Ben de inançlarım doğrultusunda bazı şeylerin altını çizmek isterim. Öncelikle şehit Süleymani cesur bir adamdı fakat aynı zamanda bilgiliydi. Kendisi ve tüm askerleri cesur, bilge ve tedbirliydi . Her zaman yaptıklarında bir mantık var. Bu cesaret ve bu yetkinlik sadece askeri cephe alanında kullanılmadı siyasette de kullanıldı. Kendisi hem siyasi arenada cesurdu ve ikna ediciydi. Tüm bunlarla birlikte gerçek anlamda mümindi. Cesaretini, bilgeliğini hep Allah'ın yolunda kullandı" dedi.

Süleymani'nin 'her zaman sadece devrime bağlı ve tutkulu olduğunu' vurgulayan Hamaney, "İçişlerine geldiğimizde hiçbir siyasi partinin yanında yer almazdı. Büyük bir devrimciydi. Hiç kimse onu kendi yanına çekmeyi başaramamıştır. Cesur eylemlerine ilişkin bir diğer husus ise düşmanlar onu çok iyi tanırdı. O, bölge uluslarının da katkısı ise tüm gayrımeşru güçlerin karşısında durmayı başardı" diye konuştu.

Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinden sonra 'intikam' sözü veren İran, dün gece yarısı ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 10'dan fazla füze attı. İran Devrim Muhafızları'nın üstlendiği saldırıda, 80 ABD'linin öldüğü öne sürüldü.