Barzani ve Pompeo İran'ın füze saldırısını görüştü

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki son gelişmeleri ele aldıklarını ve mevcut durumla ilgili tansiyonun düşürülmesine yönelik önerilerde bulunduğunu ifade etti.

In my telephone call this morning with @SecPompeo, we discussed the current developments in Iraq. I also suggested ways to de-escalate and contain the situation- mb — Masrour Barzani (@masrour_barzani) January 8, 2020

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Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun İran'ın Erbil dahil Irak'taki askeri üslere yönelik füze saldırıları ve son gelişmeler hakkında Barzani'ye bilgi verdiği kaydedildi.

.@SecPompeo briefed Kurdistan Regional Government Prime Minister Masrour Barzani by telephone today to update him on Iranian missile attacks on Iraqi Air Bases, including in Erbil. The Secretary and Prime Minister Barzani agreed to stay in close touch as the situation develops. — Department of State (@StateDept) January 8, 2020

​ABD açıklamasında ayrıca IKBY Başbakanı'nın da yaşanan gelişmeler kapsamında yakın temasta bulunulması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

ABD'nin IKBY'de Erbil Uluslararası Havalimanı ve Harir Askeri Üssü olmak üzere iki üssü bulunuyor.

Irak Medya Ağı Erbil'deki ABD üslerine toplamda 5 füzenin isabet ettiğini açıklarken, IKBY İçişleri Bakanlığı da söz konusu füze saldırılarında Erbil'de herhangi bir can kaybı olmadığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.