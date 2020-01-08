Kuveyt 'ABD askerleri ülkeden çekiliyor' haberini yalanladı: Ajansın hesabı hacklendi

Kuveyt, ABD’nin ülkedeki tüm askerlerini en kısa zamanda çekeceğine yönelik haberleri yalanladı. Haberi yayımlanan devlet ajansı KUNA’nın hacklendiği belirtildi.

Kuveyt hükümeti, resmi devlet ajansı KUNA aracılığıyla servis edilen ‘ABD askerleri ülkeden çekiliyor’ haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İletişim Ofisi Başkanı Tarık el Muzarem tarafından yapılan açıklamada, KUNA’nın hacklendiği ve bu haberin yayıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Pentagon Kuveyt'e yaklaşık 4 bin asker gönderme kararı almıştı.