İran: Dünya toplumu ABD kuvvetlerinin bölgeden çıkmasını talep etmeli

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, dünya toplumunun ABD’den tüm askeri kuvvetlerini Ortadoğu’dan çıkarmasını talep etmesi gerektiğini belirtti.

Ravanchi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvelik Konseyi’ne gönderdiği mektupta dünya toplumunun ABD’den tüm askeri kuvvetlerini Ortadoğu’dan çıkarmasını istemesi gerektiğini ifade etti.

Mektupta, “ABD’nin sorumsuz politikası ve yasaya aykırı faaliyetleri eskisi gibi sadece uluslararası hukuk ve düzen temellerini tehlike altında bırakmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik için reel tehdit oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.

Ravanchi ayrıca mevcut duruma boyun eğmeme, ayrıca Washington'un ‘yasadışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerini’ durdurulmasına yönelik taleplerini devam ettirme çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra 'intikam' sözü veren İran, dün gece yarısı ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 10'dan fazla füze attı. İran Devrim Muhafızları'nın üstlendiği saldırıda, 80 ABD'linin öldüğü öne sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.