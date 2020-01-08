‘İsrail Trump’ın Filistin planının marta kadar duyurulmasını bekliyor’

İsrail’in Trump yönetiminin Ortadoğu ile ilgili barış planını İsrail’de seçimlerin yapılacağı 2 Mart’a kadar duyurmasını beklediği bildirildi.

Axios haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ortadoğu ile ilgili barış planının İsrail’de seçimlerin yapılacağı 2 Mart’a kadar yayınlamasının beklendiği belirtildi.

Axios’a göre Trump’ın elçisi Avi Berkowitz’in bu hafta gerçekleştirdiği İsrail ziyareti, planın açıklanması ile ilgili hazırlığın bir parçası oldu. Berkowitz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalif Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile bir araya geldi. Beyaz Saray ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Trump yönetimi 2017’den bu yana geliştirilen ‘Ortadoğu Barış Planı’nın yayınlanmasını daha önce 2 kez ertelemişti.

Axios ayrıca İsrail muhalefetinin planın yayınlanmasının ülkedeki seçim sonuçlarını etkileyebileceğinden endişe duyduğunu aktardı.

Netanyahu yönetimine ilk günden bu yana ciddi şekilde destek veren ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış ve İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıştı.

İsrail’de daha önce yapılan iki seçimde, ne Netanyahu, ne de rakipleri koalisyon hükümeti kuramadıkları için martta bir kez daha gerçekleştirilecek.

Netanyahu seçmenlerine ‘kısa süre içinde’ Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ve Ürdün Nehri’nin batı kıyısını ‘İsrail'e ilhak etme’ sözü vermişti. Trump’ın bu konuda verebileceği destek, Netanyahu’nun yeniden seçilmesine katkı sağlayabilir.

Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüse taşıyan ABD ile 2018'den bu yana üst düzeyde görüşme yapmayan Filistin yönetimi ise Trump’ın İsrail’in lehine önyargılı davrandığını düşünüyor ve barış girişimlerine son derece şüpheci yaklaşıyor.