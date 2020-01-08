Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 2 adet füze düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı. Saldırı sırasında uyarı sirenlerinin çaldığı belirtiliyor. Herhangi bir hasar bilgisi henüz mevcut değil.

Bağdat'ın merkezinde hükümet binaları ve diplomatik tesislerin olduğu Yeşil Bölge'ye iki roket düştü.

Reuters haber ajansı Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki adet patlama sesi ve ardından siren sesleri duyulduğunu bildirdi.

Bir Sputnik güvenlik kaynağı Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nde iki roketin düştüğünü doğruladı. Alınan bilgiye göre henüz belirlenen bir hasar yok.

ABD Büyükelçiliği'ne 100 metre uzaklıkta

Reuters haber ajansına gelen bir diğer bilgi ise üç MLRS roketinin düştüğü ve ardından ateş açıldığı yönünde. Polis kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, roketlerden en az biri ABD Büyükelçiliği'nden 100 metre uzaklıkta düştü.

Irak ordusu, Sovyet yapımı Katyuşa MLRS roketleri olarak tanımlanan en az 3 merminin Bağdat'ın merkezine düştüğünü söyledi.

Bu Yeşil Bölge'ye yapılan ilk kez saldırı değil. Pazar günü geç saatlerde, Yeşil bölge ağır bombardıman altında kaldı.

İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından misilleme sözü veren İran, salı günü geç saatlerde Irak'taki Amerikan askeri tesislerine büyük bir füze saldırısı düzenlemişti.