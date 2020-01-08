Bloomberg, İran’ın saldırdığı ABD üslerini gösterdi

Bloomberg, İran’ın Irak’taki Ayn el-Esad üssüne saldırının ardından üsteki zaiyatı gösteren uydu fotoğrafları yayınladı.

Fotoğraflarda füzelerin isabet ettiği yerlerde huniler görünüyor.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) January 8, 2020

Bloomberg, İran’ın güdümlü füzeler kullandığı, bu yüzden Tahran’ın bilinçli olarak üsteki ABD’li askerlerin zarar görmeyeceği şekilde vuruş yaptığını kaydetti.