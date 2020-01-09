ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Schenker, Erbil'de

ABD Dışişleri Bakanı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'deki konutunda bir araya geldi. Schenker, Mesut Barzani ile de görüştü.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre; Mesrur Barzani, David Schenker ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Stefan Fagin'in hazır bulunduğu basına kapalı görüşmede, Irak ve bölgedeki son olaylar ele alındı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Barzani'nin, son günlerde meydana gelen gelişmeler nedeniyle gerilimin artmasından derin endişe duyduğunun belirtildiği açıklamada, görüşmede, durumun sakinleştirilmesine vurgu yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, her iki tarafın da Irak'taki gergin atmosferin yatıştırılması, Bağdat'ta aktif çalışacak ve sorumluluk üstlenip IKBY'nin anayasal haklarına saygı gösterecek bir hükümetin kurulmasında hemfikir oldukları aktarıldı.

Mesud Barzani ile de görüştü

Öte yandan, eski IKBY Başkanı Mesud Barzani de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Erbil'in Salahaddin beldesindeki konutunda Schenker başkanlığındaki ABD heyetiyle görüştüğünü belirtti.

Barzani, ABD'li heyetle Irak'taki son gelişmeleri, acil biçimde çözüm yolu bulunmasının önemini, devam eden hükümet karşıtı gösterileri ve göstericilerin taleplerini ele aldıklarını kaydetti.

Pleased to receive a @USAGov delegation headed by Assistant Secretary David Schenker where we discussed the recent developments and the significance of finding expeditious solutions. We also spoke of the ongoing protests in Iraq and the legitimacy of the protesters' grievances pic.twitter.com/ujOiNrUmJl — Masoud Barzani (@masoud_barzani) January 9, 2020

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki hava üslerine onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.