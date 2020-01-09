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17:37 09 Ocak 2020
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim (sağda) ile görüştü. Çavuşoğlu ve El Hekim, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

    Çavuşoğlu: Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız

    © AA / Murtadha Sudani
    Ortadoğu
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçirdiği zorlu süreçte Irak'ın yalnız olmadığını, zorlukları aşmak için Türkiye'nin Irak ile beraber çalışacağını söyledi.

    Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

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    © AA / Murtadha Sudani
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'ın içinden geçtiği zor günlerde özellikle bu ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Vermek istediğimiz mesaj şudur ki, Irak yalnız değildir ve Irak ile birlikte bu zor günleri aşmak için beraber çalışacağız" diye konuştu.

    'Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz'

    Çavuşoğlu, İranlı komutan Kasım Süleymani ve beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınması ve Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırıların bölgede ciddi bir gerginliğe yol açtığına dikkati çekerek, "Biz Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.

    Irak'ın IŞİD ve PKK örgütleri gibi mevcut sorunlarına işaret eden Çavuşoğlu, "Irak'ın yeniden inşasına yönelik çalışmalarda bazı zorluklarla karşılaşılırken, Irak'ın dış güçlerin yarattığı bu tür gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Herkesin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine herkesin saygı duyması gerekiyor" dedi.

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    Çavuşoğlu, Türkiye'nin söz konusu gerginliklerin azaltılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başından beri çaba sarf ettiğini belirterek, "Başta İranlı ve ABD'li muhataplarımız ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere, diğer ülkelerin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla yoğun bir diplomasi yürüttük" diye konuştu.

    'Sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz'

    Gerginlikten tüm tarafların rahatsız olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Gerginliği azaltmak için birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya da devam etmemiz lazım. Henüz her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Dün ABD ve İran'dan gelen, göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz. Ama gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmaya devam etmemiz lazım." 

    Çavuşoğlu, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kabullerinde de bu konuları ele aldıkları bilgisini paylaşarak, "Tabii ki Irak'ın istikrarı, huzuru, barışı, bizim için de çok önemlidir. Bu yüzden biz bundan sonra yine Irak'ın istikrarına, terörle mücadelesine ve barışına katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.

    IŞİD'in tekrar ortaya çıkmasına müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, PKK'nın Irak ve Türkiye için tehdit oluşturmasının önüne geçmeleri gerektiğini kaydetti.

    Çavuşoğlu, Bağdat'taki temaslarında ikili ilişkileri de masaya yatırdıklarını anlatarak, "Şu zor günlerde bile, bir taraftan sorunları aşmak için çaba sarf ederken, diğer taraftan Irak'ın yeniden inşası ve kalkınması için birlikte çalışmamızın gerektiğinin farkındayız" dedi.

    Kuveyt konferansında Irak için 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduklarını anımsatan Çavuşoğlu, bu kredinin Irak'ta gerçekleştirilecek önemli projelerde kullanılacağını aktardı.

    Çavuşoğlu, bu projelerin hayata geçirilmesi konusunda birlikte çalıştıklarına işaret ederek, su, güvenlik ve diğer alanlarda da mevcut iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi.

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    Etiketler:
    Berhem Salih, BM, Antonio Guterres, ABD, İran, Kasım Süleymani, Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Ali el Hekim, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Irak
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