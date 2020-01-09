İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yönelik düzenlediği füze saldırısı gündemdeki yerini koruyor.

İran dini lideri Hamaney'in resmi internet sayfası üzerinden yapılan bir paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzünün üzerine tokat izi yerleştirilmiş bir fotoğrafı yer aldı.

Fotoğrafta ABD Başkanı'nın yüzündeki parmak izlerinin İran füzelerine olan benzerliği dikkat çekti.

Paylaşımda ayrıca, İran liderinin "Bir tokat atıldı ama intikam başka bir konu. Askeri karşılık yeterli değil. Daha önemli olan konu, Amerika'nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesidir" ifadelerine yer verildi.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in internet sayfası Hamaney, 'Trump'ın yüzündeki füzeli tokadı' paylaştı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Abdullah Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ayetullah Ali Hamaney'in pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise, Irak'taki ABD üssüne düzenledikleri saldırıyı 'intikamın tamamı' olarak görmediklerini söyleyerek, "Bugün yapılan saldırıları intikamın tamamı olarak görmüyoruz. Asıl intikam öyle bir seviyede olacak ki ABD'liler her şeylerini bölgeden toplayıp gitmek zorunda kalacak" demişti.