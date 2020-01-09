Kanada, büyükelçiliği olmayan İran'da düşen uçakla ilgili İtalya'dan yardım istedi

İran’da dün düşen Ukrayna Havayolları uçağında 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetti.

2012 yılından bu yana İran'da diplomatik temsilciliği olmayan Kanada, İtalya'dan Kanada vatandaşlarının haklarının korunması ve İran’daki konsolosluk işlerinin kolaylaştırılması konusunda yardım talep etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi yardımt alebini kendisine ileten Kanada Dışişleri Bakanı Philippe Champagne'e İtalya'nın yardım ve desteğini temin edeceğini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı dün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüştü. Uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

Nedeni belirsiz

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.