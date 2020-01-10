Tahran'da Süleymani'yi anma merasimi: Hamaney'in Kaani'nin yanına oturması dikkat çekti

Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen anma merasimine, İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yanı sıra Irak'tan da Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad ile Maliye Bakanı Fuad Hüseyin katıldı.

İran lideri Ali Hamaney (sağda), İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami (sağ 2), Süleymani'nin yerine getirilen yeni Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani (sol 2), İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri (sol 3), Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti (solda) © AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi (sol 3), İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri (sol 2) ve İran İstihbarat Bakanı Mahmoud Alavi (solda) © AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout

İran lideri Ali Hamaney ve Kasım Süleymani'nin yerine getirilen yeni Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani © AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout 1 / 3 © AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout İran lideri Ali Hamaney (sağda), İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami (sağ 2), Süleymani'nin yerine getirilen yeni Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani (sol 2), İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri (sol 3), Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti (solda)

Anma merasiminde Haşdi Şabi Başkanı Feyyad bir konuşma yaparken, Süleymani için mersiyeler okundu ve ağıtlar yakıldı.

Bu arada, Hamaney'in törende Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak atanan İsmail Kaani'nin yanına oturtması dikkati çekti.

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