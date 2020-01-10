İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine füze fırlattığı anlar görüntülendi

Tahran yönetiminin, İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü hava saldırısına yanıt olarak 8 Ocak gecesi Irak'taki ABD hedeflerine yönelik füzeli saldırısının görüntüleri yayınlandı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran Irak'taki ABD üslerini hedef aldı.

İran füzelerinin fırlatıldığı anlar kameralara yansıdı.

İran ile ABD arasındaki gerilim, ABD'nin ABD tarafından 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği saldırıyla tırmanmıştı. Saldırıda, Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürüldü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak Tahran yönetiminin en küçüğünün bile ABD’nin kabusu olacağı 13 intikam senaryosu üzerinde durduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise İran'ın ABD vatandaşlarına saldırması durumunda 52 hedefi hızlı ve net şekilde vuracaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları 8 Ocak gecesi, General Kasım Süleymani’nin intikamını alma operasyonunu başlattıklarını ve Irak’ın Anbar ve Erbil bölgelerinde bulunan iki ABD üssünü 12’den fazla balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, uluslararası toplum taraflara sağduyu çağrısı yaptı.