İsrail'den Körfez ülkelerine 'İran'a karşı birlik olalım' çağrısı

Kara, Twitter hesabından Körfez ülkelerine "İran'ın şerri karşısında güçlü bir cephe oluşturmak için ekonomi ve güvenlik konularında Tel Aviv'le birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla tanınan Kara, mesajında "Tahran'ın 'saldırı silahları Dubai ve Hayfa'ya yöneltilebilir' açıklamasından sonra, Ortadoğu'da teröre karşı durmak ve İran'ın şerrine cephe oluşturmak için Körfez ülkelerinin İsrail'le birlik olma vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler üzerine İran Devrim Muhafızları'nca yapılan açıklamada, "ABD savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) askeri üsten kalkarak İran'ı bombalaması durumunda, BAE ekonomik ve turizmdeki canlanmaya veda etsin" tehdidi yer almıştı. Yine Eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai'nin, yerel bir televizyon kanalına yaptığı benzer bir açıklamada, "ABD'den alınacak sert intikam çerçevesinde Hayfa kenti ve İsrail askeri merkezlerinin vurulacağı" ilan edilmişti.

İsrail ve Körfez ülkeleri arasında henüz resmi bir diplomatik ilişki kurulmamış olmasına rağmen, son yıllarda bölgenin kronik sorunlarına dair taraflardan benzer açıklamalar yapılması ve hızlanan yakınlaşma adımları, özellikle bölge halkı arasında şaşkınlıkla izleniyor.