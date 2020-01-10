İranlı yetkililer: Düşen Ukrayna uçağının karakutusunun incelemesi aylarca sürebilir

İran Sivil Havacılık Kurumu başkanı Ali Abidzade Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin açıklama yaptı. Abidzade, "Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir" dedi.
Abidzade, Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu iddialarını da yalanladı. Abidzade; Ukrayna, Fransa ve Boeing şirketinden temsilcilerin İran’daki araştırma komisyonuna katılacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, uçağın teknik arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve İran'ın uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti. Kiev'e giden uçaktaki yolcuların 138'i Toronto aktarması yapacaktı. Uçakta 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.
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