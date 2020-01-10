İranlı yetkililer: Düşen Ukrayna uçağının karakutusunun incelemesi aylarca sürebilir

İran Sivil Havacılık İdaresi, Ukrayna'da düşen uçakla ilgili yaptığı açıklamada "Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir" ifadelerini kullandı. İranlı yetkililer, uçağın füzeyle vurulduğu iddialarını da yalanladı.