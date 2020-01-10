Rusya, BMGK’ya Türkiye üzerinden Suriye’ye insani yardım gönderilmesi için taslak sundu

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Fyodor Strjijovskiy’nin açıklamasına göre, BMGK’nın bugün Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatı mekanizmasının uzatılmasına ilişkin iki kararı oylayacak.

Gazetecilere konuşan Strjijovskiy, “Belçika ve Almanya, Suriye’ye sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılmasına yönelik karar taslağı sundu. Rusya da kendi taslağını sundu. Taslakta İdlib’e Türkiye üzerinden yardım sevkiyatı yapılması ve Irak ile Ürdün sınır kontrol noktalarının çıkarılması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Strjijovskiy’e göre, karar bugün öğleden sonra görüşülecek.

Rusya ve Çin, aralık sonunda Batılı ülkelerin teklif ettiği taslağı veto etti. Rusya, konuyla ilgili kendi taslağını sundu, ancak yeterli oy alınamadı. Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatına yönelik mevcut mekanizmanın süresi ise bugün sona eriyor. Bu oylama, BMGK’nın bu hususta uzlaşmaya varmak için son şansı olacak.

Belçika ve Almanya, Suriye’ye üç kontrol noktası üzerinden yardım gönderilmesinde ısrar ediyor. Bu noktalardan ikisi Türkiye sınırında, biri Irak sınırında yer alıyor.

Moskova, Irak sınırındaki kontrol noktasının çıkarılmasını istiyor.

Taraflar sınır ötesi yardım mekanizmasının sahada hızla değişen koşullar nedeniyle sadece 6 ay uzatılabileceği konusunda ise hemfikir.