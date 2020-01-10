Trump: Kasım Süleymani 4 Amerikan büyükelçiliğine saldırı planlıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Fox Newse verdiği röportajda Süleymani'nin Amerikan büyükelçiliklerine saldırı planladığını söyleyen Trump, "Bunların 4 büyükelçilik olduğuna inandığımı söyleyebilirim" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)