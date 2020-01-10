'ABD, Süleymani ile aynı gün bir başka İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı'

ABD’nin İranlı komutan Kasım Süleymani ile aynı gün, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Yemen’de görev yapan komutanı Abdül Rıza Şahlai’yi de öldürme planı yaptığı öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesi, ABD’nin İranlı komutan Kasım Süleymani ile aynı gün Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Yemen’de görev yapan komutanı Abdül Rıza Şahlai’yi de öldürmeye çalıştığını yazdı.

Haberde, ABD’nin Kudüs Gücü’nün etkili isimlerinden Şahlai’ye karşı operasyon düzenlediği, ama başarısız olduğu ifade edildi.

Gazeteye göre, aynı gün iki operasyonunun birden düzenlenmesi, Süleymani suikastının, ABD ordusunun daha geniş çaplı planının sadece bir parçası olduğunu gösteriyor.

WP’ye konuşan ABD’li yetkililer, Şahlai’ye karşı düzenlenen operasyonun ayrıntılarını vermeyi reddederek, sadece operasyonun başarısız sonuçlandığını söyledi.

Yetkililerden biri, ABD yönetiminin hatta her iki operasyonun başarıyla sonuçlandığını açıklamaya hazırlandığını anlattı.