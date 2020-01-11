Devrim Muhafızları Komutanı: Uçak cruise füzesi sanıldığı için vuruldu

İran Devrim Muhafızları Komutanı İran'ın insan hatası sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili 'uçağın Cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu' söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
İran'dan düşürülen uçakla ilgili bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Komutanı uçağın Cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızları Komutanı İran'ın insan hatası sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili 'uçağın Cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu' söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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