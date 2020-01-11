Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Gerçeğin belirlenmesinde ortaklarımız yardımcı oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü gerçeğinin Ukraynalı uzmanların çalışmaları ve uluslararası ortakların yardımı sayesinde ortaya çıkarıldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Gerçeğin hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması, Tahran'daki Ukrayna uzman grubunun çalışmaları ve uluslararası ortakların yardımı ile mümkün oldu” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a İran’daki uçak kazasının kapsamlı ve adil soruşturmasına yardım etme isteği ve acılarını paylaştığı için teşekkür etti.

