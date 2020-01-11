Ukrayna Başsavcılığı İran’da düşen uçakla ilgili davanın niteliğini değiştirdi

İran’da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağa ilişkin ceza davasının niteliğini değiştirmeye karar veren Ukrayna Başsavcılığı, davayı iki veya daha fazla kişinin kasıtlı olarak öldürülmesi ve uçağın yok edilmesi suçlamasıyla yürütecek.

Ukrayna Başsavcılığı basın servisinden yapılan açıklamada, Başsavcılık makamının İran’da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağa ilişkin ceza davasının niteliğini değiştirmeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada davanın iki veya daha fazla kişinin kasıtlı olarak öldürülmesi ve uçağın yok edilmesi suçlamasıyla yürütüleceği ifade edildi.

Daha önce, Başsavcılık "insanların ölümüne sebebiyet veren trafik güvenliği kuralları veya hava taşımacılığı işleyişinin ihlali" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Açıklamada, “Başsavcılık makamı, açılan davanın cezai niteliğini değiştirme kararı aldı. Soruşturma, iki veya daha fazla kişinin kasıtlı olarak öldürülmesi ve uçağın yok edilmesinden sorumlu tutan Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Kararın, 'uluslararası ortaklar ve Ukraynalı uzmanların olay yerinden topladıkları verilerin incelenmesi ve İranlı yetkililerin uçağın vurulmasıyla ilgili itirafları sonucunda' alındığı bildirildi.