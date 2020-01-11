ABD'nin Süleymani'yi öldürmesini kutlayan IŞİD: Bu takdir-i ilahi sayesinde Ortadoğu'da yeniden örgütleneceğiz

Rusya'da terör örgütü olarak tanınan IŞİD'in haftalık yayını el Neba'da yer alan değerlendirmede örgüt, 'düşmanlarının enerjilerini ve kaynaklarını sarf ederek birbirleriyle savaşması' sayesinde Ortadoğu'da yeniden örgütlenebileceklerini savundu.

Örgüt, Süleymani'nin ölümünün 'takdir-i ilahi' olduğunu söyleyerek, suikastin kendi cihatçı ajandalarına faydalı olacağını vurguladı.

Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Irak'ta IŞİD'e karşı operasyonlar düzenlemekle görevli ABD öncülüğündeki koalisyon tüm operasyonlarını durdurmuştu.

İran'ın Ortadoğu'da IŞİD'e karşı en etkili operasyonlarını yürütmesiyle tanınan Süleymani, ABD'nin 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda, Süleymani'nin yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de öldürülmüştü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak Tahran yönetiminin en küçüğünün bile ABD’nin kabusu olacağı 13 intikam senaryosu üzerinde durduğunu söylemişti. ABD Başkanı Trump ise İran'ın ABD vatandaşlarına saldırması durumunda 52 hedefi hızlı ve net şekilde vuracaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları 8 Ocak gecesi, General Kasım Süleymani’nin intikamını alma operasyonunu başlattıklarını ve Irak’ın Anbar ve Erbil bölgelerinde bulunan iki ABD üssünü 12’den fazla balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, uluslararası toplum taraflara sağduyu çağrısı yapmıştı.