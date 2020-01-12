Trump'ın Süleymani suikastına İsrail'den istihbarat katkısı

NBC News, adını vermediği kaynaklara dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen Kasım Süleymani suikastına İsrail'in yardım ettiği haberini verdi.

Sözkonusu kaynaklar, İranlı komutana suikast düzenlenmesini sağlayan anahtar istihbarat bilgilerinin İsrail tarafından ABD'li muhataplara aktarıldığını söyledi.

Suriye'nin havaalanındaki muhbirlerin CIA'e verdiği Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın gece Şam'dan Bağdat'a uçtuğu bilgisinin İsrail istihbaratı tarafından doğrulandığı ve ayrıntılandırıldığı belirtildi.

The New York Times gazetesi de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Süleymani suikastından önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile konuştuğuna dikkat çekti. Süleymani'ye suikast düzenleneceğinden önceden haberdar olan ABD'nin tek müttefikinin İsrail olduğu kaydedildi.

İran'ın haber ajanslarından Tasnim ekim ayında geçtiği bir haberde İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'in Süleymani'ye memleketi Kirman'da suikast komplosu kurulduğuna dair açıklamasına yer vermişti.

Taib "İran'da güvenliği sarsma ya da Devrim Muhafızları üslerine zarar vermede başarısız olmanın umutsuzluğu içinde Süleymani'yi Kirman'da vurmak için düşmanlarımız çok geniş çaplı komplo kurmuştu" derken, 'İran'da din savaşı çıkarmayı amaçlayan suikast girişiminde Batılı ülkelerle İsrail'in işbirliği yaptığını' dile getirmişti.