İngiliz elçi Tahran'ın hedefinde

İran Dışişleri, dün yönetim karşıtı protestolar sırasında kısa süre gözaltına alındığı ve elçi olduğunun belirlenmesinin ardından serbest bırakıldığını açıkladığı Macaire'ı bugün bakanlığa çağırarak uyardı. Besiç milisleri Britanya'nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto yapıp elçiliğin kapatılmasını talep etti.

ABD-İran çatışmasının ortasında Tahran'da düşerek 176 kişiye mezar olan Ukrayna yolcu uçağının Devrim Muhafızları tarafından füzeyle vurulduğunun itiraf edilmesinin ardından İran'da yönetim karşıtı protestolar yeniden başlarken, Britanya'nın İran Büyükelçisi Rob Macaire protestolara katıldığı gerekçesiyle Tahran'ın hedefinde.

İran Dışişleri, dün protestolar sırasında kısa süre gözaltına alındığı ve elçi olduğunun belirlenmesinin ardından serbest bırakıldığını açıkladığı Macaire'ı bugün bakanlığa çağırarak uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı web sitesinden "Alışılmadık bir davranış sergileyerek cumartesi günü yasadışı bir mitinge katıldığı için Rob Macaire'ı görüşmeye çağırdık" açıklaması yapıldı.

Britanya'nın İran Büyükelçisi ise şu tweeti attı:

"Hiçbir gösteriye katılmadığımı teyit ederim. Ukrayna uçağı için önceden ilan edilen bir anma etkinliğine gitti. Kimisi Britanyalı olan kurbanlara saygı sunmak istemem normaldir. Bazıları bağırmaya başladığından etkinlikten 5 dakika sonra ayrıldım."

Macaire, ayrıca, etkinlikten ayrılmasından yarım saat sonra gözaltına alındığına ve diplomatları yakalamanın tüm ülkelerde yasadışı olduğuna dair tweetler attı.

Macaire bunlarla meşgul olurken, Besiç milisleri Britanya'nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyip elçiliğin kapatılmasını talep etti.

AFP'ye göre en az 200 kişinin katıldığı elçilik önündeki protestoda Britanya bayrağı yakılarak 'Britanya'ya ölüm' diye bağrıldı.