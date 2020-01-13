Süleymani konusunda Barzani’yi eleştiren Hizbullah liderine IKBY’den yanıt

IŞİD'in Erbil’e yaklaştığında Barzani’nin titrediğini ve Süleymanı dışında kimsenin yardıma koşmadığını söyleyen Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’a IKBY hükümet sözcüsü Cotyar Adil’den yanıt geldi. Adil, “Düşman korkusundan başını kaldırmaya cesaret edemeyen sen, seninle ilgisi olmayan bir halkla sataşma nedenin nedir?” dedi.

Lübnan'daki Şii Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in ölümlerinin üzerinden bir hafta geçmesinden dolayı dün yaptığı televizyon konuşmasında, Barzani’yi eleştirdi.

IŞİD’in ABD’nin ürettiği bir örgüt olduğunu söyleyen Şii lider, Süleymani ve Mühendis’in IŞİD’e karşı yürüttükleri savaşta tüm bölge halklarını savundu.

'Sana yaptığı iyiliği kabul etmelisin'

“Sayın Mesud Barzani, Hacı Kasım Sülemani’nin yaptığı iyilikten dolayı minnettar olmalı” ifadelerini kullanan Nasrallah, Barzani’nin birkaç yıl önce bir iyiliği kabul ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Bugün onun sana yaptığı bu iyiliği kabul etmelisin. IŞİD Erbil yakınlarındayken ve Kürdistan Bölgesi IŞİD’in eline düşmek üzereyken tüm arkadaşlarını aradın ancak onlardan kimse sana yardım eli uzatmadı. İranlıları aradın ve senin itirafınla 2. günde Hacı Kasım sana geldi. Onunla birlikte başka kardeşleri de vardı. Buna bir şey daha da ekleyeyim; Hizbullah’tan da kardeşlerimiz vardı ve onunla Erbil’e gittiler.”

'Mesud Barzani titriyordu'

Nasrallah, “Erbil’e giden Süleymani ve onun yanındaki kardeşler bana ‘Mesud Barzani titriyordu. Elleri korkudan titriyordu’ dediler. Ancak Süleymani ve İran İslam Cumhuriyeti’nin hızlı gelişi bu tehlikeyi sizden uzaklaştırdı. Bunun tarihinizde, oradaki Kürt bölgesinde bir örneği yoktu. Bugün sizin de, yapılan bu iyiliği kabul etme sorumluluğunuz var, Irak’taki hükümet ve Irak parlamentosunda da verilecek yanıtın bir parçası olma sorumluluğunuz da var” dedi.

IKBY: Tavrınız bizi şaşırttı

Nasrallah’ın açıklamalarına sert bir yanıt veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Cotyar Adil, “Bir ulusun liderine cılız bir ses ve çocukça bir tavırla saldırmanız bizi şaşırttı” ifadelerini kullandı.

“Yıllardır bodrumlarda saklandığından gün yüzünü göremeyen sen, kahraman bir halka hakaret ediyorsun ve onunla küçümsüyorsun” diyen Adil, “Bu yersiz saldırının yerine, yıllarca adaletsizliğe maruz kalmış ve zulüm görmüş bir halkı savunmalıydın” dedi.

'Düşmanlarının korkusundan başını kadırmaa cesaret edemiyorsun'

IKBY’yi ve başkenti Erbil’i sadece Peşmergelerinin savunduğunu vurgulayan sözcü, “Bununla birlikte bize yardım eden tüm partnerlerimize teşekkür ederiz. Ama sizi temsil ettiğini ve başkan Barzani’ye yapılan ziyarete katıldığını söylediğin kişi, herhalde kendisine benzeyen kişilerle 16, 20 ve 26 Ekim 2017'de Kürdistan'ı işgal etme hayalı kuranlardan olmalıydı. Ancak Peşmerge’nin direnişi ve gösterdiği kahramanca savunma sayesinde o hayaller gömüldü” diye konuştu.

Nasrallah’ı korkaklıkla suçlayan Adil, “Düşmanlarının korkusundan başını kaldırmaya cesaret edemeyen sen, seninle ilgisi olmayan bir halkla sataşma nedenin nedir?” diye sordu.

Adil, “Başkan Barzani, bir halkın direniş sembolüdür ve korkak olan sen ise, yaptığın hakaretlerden daha küçüksün ” dedi.