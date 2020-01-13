BM’den İran’a ‘uçak faciası titizlikle araştırılsın’ çağrısı

Birleşmiş Milletler İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı ve 176 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna yolcu uçağıyla ilgili İran'a titiz araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), İran’a ‘yanlışlıkla’ düşürülen Ukrayna yolcu uçağıyla ilgili titiz araştırma yapılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın açıklamasında, “İran yönetiminin, bu trajik olay sırasında neler olup bittiğine ilişkin titiz ve şeffaf soruşturma sağlaması önemli” ifadelerini kullandı.

Dujarric ayrıca soruşturmanın, Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu’nun 13. Eki’ne uygun olarak, trajedinin etkilediği tüm ülkelerin katılımıyla yapılmasının da önemli olduğunu kaydetti.